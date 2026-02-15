التعليم العالي: إيقاف مؤقت لموقع "البعثات" لتجهيز إجراءات استكمال المنح والقروض

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن هذا الإجراء يأتي لغايات تجهيز الموقع فنيا لتمكين الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 من استكمال الإجراءات اللازمة.
وأضاف الخطيب أن الموقع سيتيح فور إعادة تفعيله استكمال تثبيت سندات التعهد المخصصة للطلبة المستفيدين، مشيراً إلى أن الكفالات المطلوبة، تشمل استكمال الوثائق القانونية والمالية المرتبطة بالقروض والمنح.
وبين أن الوزارة ستعلن عن الجدول الزمني لإعادة تفعيل الموقع، بشكل رسمي ومباشر فور انتهاء الفرق الفنية من أعمال التحديث والتجهيز، داعيا الطلبة إلى متابعة المنصات الرسمية للوزارة للحصول على التحديثات أولاً بأول.
