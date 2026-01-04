التعليم العالي: التفوق الأكاديمي معيار أساسي للمنح والقروض

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، إن التفوق الأكاديمي سيكون معيارا أساسيا للمنح والقروض بغض النظر عن نقاط المعونة.

اضافة اعلان



وبينت الوزارة، أن 43,701 طالب وطالبة يشكلون ما نسبته 78 بالمئة سيحصلون على منح وقروض دون امتلاكهم نقاط معونة وطنية.