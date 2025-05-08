"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول

وقال الخطيب إن الأردن يشكل نموذجا للاستقرار والانفتاح في المنطقة، بفضل إرثه الحضاري العريق، ومكانته الأكاديمية والثقافية والسياحية المتميزة.
وأكد أن الجامعات الأردنية تشكل بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول بفضل مكانتها المرموقة في التصنيفات العالمية واعتماد تخصصاتها من قبل هيئات ومنظمات دولية مرموقة.
وأضاف، إن تميز خريجي الجامعات الأردنية وسهولة انخراطهم في سوق العمل الإقليمي والدولي يعكس جودة المخرجات الأكاديمية ويعد من أبرز عوامل الجذب للدراسة في المملكة، مشيرا إلى أن التعليم العالي في الأردن يمثل أحد أعمدة القوة الناعمة التي تعزز من مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
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