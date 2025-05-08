الخميس 2025-05-08 01:50 م
 

"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الخميس، 08-05-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أن النظام التعليمي في الأردن يحظى باعتراف دولي يعكس مكانة المملكة المتقدمة إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أوجه التعاون المتنامية مع إقليم كردستان في مجالات التعليم والثقافة.

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وقال الخطيب إن الأردن يشكل نموذجا للاستقرار والانفتاح في المنطقة، بفضل إرثه الحضاري العريق، ومكانته الأكاديمية والثقافية والسياحية المتميزة.


وأكد أن الجامعات الأردنية تشكل بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول بفضل مكانتها المرموقة في التصنيفات العالمية واعتماد تخصصاتها من قبل هيئات ومنظمات دولية مرموقة.


وأضاف، إن تميز خريجي الجامعات الأردنية وسهولة انخراطهم في سوق العمل الإقليمي والدولي يعكس جودة المخرجات الأكاديمية ويعد من أبرز عوامل الجذب للدراسة في المملكة، مشيرا إلى أن التعليم العالي في الأردن يمثل أحد أعمدة القوة الناعمة التي تعزز من مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

 
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