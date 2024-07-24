التعليم العالي القطرية تعتمد تخصصات أكاديمية بجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري-

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، اعتماد جامعة اليرموك للدراسة على النفقة الخاصة، من بين 16 جامعة عربية في تخصصات العلوم الاجتماعية والآداب والإنسانيات والإدارة.وقالت الوزارة في خبر على موقعها الإلكتروني الرسمي إن هذا الاعتماد ارتبط بتصنيف الجامعات حسب المسارات الدراسية، والتي من شأنها تيسير الوصول إلى الجامعات الأكثر ملاءمة للدراسة حسب التخصص.من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن إعادة اعتماد جامعة اليرموك من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، يعكس جدارة الخطة الاستراتيجية التي تعكف الجامعة على تنفيذها حتى تصبح اليرموك مميزة وتحقق تنمية مستدامة وتُسهم في بناء مجتمع المعرفة، من خلال تعميق قيم الجودة والتميّز الأكاديمي.