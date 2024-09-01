التعليم العالي: امتحان مفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.



وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد ان يوم السبت الموافق 7-9-2024 موعد عقد الامتحان حيث يبدأ في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً .

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وبينت ان الامتحان سيعقد في الجامعة الأردنية بمجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)الموجود في كلية الأعمال.



وأضافت أن امتحان المفاضلــة يغطي المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، الكيميـــاء، الأحيـــاء والرياضـــيات.

* ملاحظات في غاية الأهمية: