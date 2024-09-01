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التعليم العالي: امتحان مفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية السبت

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الأحد، 01-09-2024 09:58 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي  موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.

وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد ان  يوم السبت الموافق  7-9-2024  موعد عقد الامتحان حيث يبدأ في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين  حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.

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وبينت ان الامتحان سيعقد في الجامعة الأردنية  بمجمع القاعات الحاسوبية  (Student.com)الموجود في كلية الأعمال.


وأضافت أن امتحان المفاضلــة يغطي المواد العلميـــة الآتية:  الفيزيـــاء، الكيميـــاء، الأحيـــاء والرياضـــيات.

 

* ملاحظات في غاية الأهمية:


- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي  للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
- الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر.
-  يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة الحاسبة منه.
يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
للإطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائياً) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :
https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement9.aspx

 
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