التعليم العالي: تأجيل الدوام أو التحول للتعلم الإلكتروني من صلاحيات رؤساء الجامعات

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، أن اتخاذ قرار تأجيل دوام الجامعات أو الانتقال إلى نظام التعلم الإلكتروني (عن بُعد) من صلاحيات رؤساء الجامعات.





وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن كل جامعة لديها تقديرها الخاص للظروف المحيطة بما يتوافق مع الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.



ودعا الخطيب الطلبة إلى متابعة المواقع الرسمية لجامعاتهم وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي قرارات تصدر عن رئاسة الجامعة، مؤكداً على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية ومتمنياً السلامة لجميع الطلبة.



