التعليم العالي: تأجيل الدوام أو التحول للتعلم الإلكتروني من صلاحيات رؤساء الجامعات

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن كل جامعة لديها تقديرها الخاص للظروف المحيطة بما يتوافق مع الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
ودعا الخطيب الطلبة إلى متابعة المواقع الرسمية لجامعاتهم وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي قرارات تصدر عن رئاسة الجامعة، مؤكداً على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية ومتمنياً السلامة لجميع الطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد الكبرى تتعامل مع 85 ملاحظة خلال المنخفض الجوي
-
الإدارة المحلية تتعامل مع 89 ملاحظة خلال المنخفض الجوي
-
بلدية الكرك تتعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي
-
الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول
-
بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية
-
بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال
-
أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة
-
بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة