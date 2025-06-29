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"التعليم العالي" تؤكد التزامها بدعم مؤشر النزاهة الوطني وتعزيز الشفافية المؤسسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الأحد، 29-06-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزامها بدعم جهود تعزيز الشفافية وترسيخ معايير النزاهة في العمل المؤسسي.

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جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وفد قافلة النزاهة في الوزارة اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، حيث ضم الوفد ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة - راصد.


وشدد محافظة على حرص الوزارة على التعاون الكامل مع الهيئة، وتسهيل مهمة الفريق في تنفيذ الاستطلاع الخاص بالمؤشر، بما يسهم في دعم أهدافه وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في بيئة العمل المؤسسي.


وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في تحسين أداء المؤسسات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم الوطنية في مختلف القطاعات، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الفساد ودعم مسيرة الإصلاح.

 
gnews

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