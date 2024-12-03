"التعليم العالي" تبحث العلاقات الأكاديمية مع ماليزيا

وأكد الدبعي خلال اللقاء، الذي حضره مدير الملحقية الثقافية الماليزية الدكتور رضوان عبد الرشيد، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان، العلاقة الأخوية التي تربط البلدين ورغبته في البناء عليها.
وأشاد بالمستوى المتميز للجامعات الأردنية، معبرا عن رغبته بزيادة عدد الطلبة الماليزيين الدارسين في الأردن، مشيرا إلى الزيارة الرسمية التي تنوي الوزارة القيام بها في شباط المقبل، والتي تهدف إلى عقد لقاءات مع مسؤولين ماليزيين، والقيام بجولات ميدانية في المدارس الماليزية للترويج للجامعات الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لحقوق الإنسان: اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة" فرصة لزيادة الوعي بقضاياهم
-
افتتاح مكتب بريد السلط المركزي الجديد
-
مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء
-
مستشفى الجامعة ينظم ورشة عمل حول تطوير الصيدلة السريريّة
-
برنامج تدريبي لإعداد خبراء في الضرائب
-
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض بمسيرته وثابت على مواقفه ومدافع عن قضايا أمته
-
8 تنبيهات من مديرية الامن العام