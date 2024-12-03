 
الثلاثاء 2024-12-03 05:15 م
 

"التعليم العالي" تبحث العلاقات الأكاديمية مع ماليزيا

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الثلاثاء، 03-12-2024 05:10 م

الوكيل الإخباري-   بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن لدى المملكة، العلاقات الأكاديمية المشتركة بين البلدين.

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وأكد الدبعي خلال اللقاء، الذي حضره مدير الملحقية الثقافية الماليزية الدكتور رضوان عبد الرشيد، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان، العلاقة الأخوية التي تربط البلدين ورغبته في البناء عليها.


وأشاد بالمستوى المتميز للجامعات الأردنية، معبرا عن رغبته بزيادة عدد الطلبة الماليزيين الدارسين في الأردن، مشيرا إلى الزيارة الرسمية التي تنوي الوزارة القيام بها في شباط المقبل، والتي تهدف إلى عقد لقاءات مع مسؤولين ماليزيين، والقيام بجولات ميدانية في المدارس الماليزية للترويج للجامعات الأردنية.

 
gnews

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