"التعليم العالي" تبحث العلاقات الأكاديمية مع ماليزيا

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الماليزي محمد نصري عبد الرحمن لدى المملكة، العلاقات الأكاديمية المشتركة بين البلدين.

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وأكد الدبعي خلال اللقاء، الذي حضره مدير الملحقية الثقافية الماليزية الدكتور رضوان عبد الرشيد، ومدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة فادي الروسان، العلاقة الأخوية التي تربط البلدين ورغبته في البناء عليها.