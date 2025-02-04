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"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع أوزبكستان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الثلاثاء، 04-02-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار الأوزبكستاني ماكسكاموف أوتابك، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في مختلف المجالات.

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واتفق الجانبان على خارطة طريق واضحة للمضي قدما في تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى توقيع برنامج تنفيذي يعمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الطرفين، وإقامة برامج مشتركة، وتبادل ابتعاث الطلبة.


وقدم الدبعي ملخصاً عن تطور قطاع التعليم العالي في الأردن، والقوانين المعمول بها، والحاكمية التي تحكم الجامعات، وأعداد الطلبة الوافدين (غير الأردنيين)، والجهود التي بذلتها لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المنبثقة عن المجلس في سبيل الترويج التعليمي للدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

 
gnews

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