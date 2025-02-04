"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع أوزبكستان

واتفق الجانبان على خارطة طريق واضحة للمضي قدما في تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى توقيع برنامج تنفيذي يعمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الطرفين، وإقامة برامج مشتركة، وتبادل ابتعاث الطلبة.
وقدم الدبعي ملخصاً عن تطور قطاع التعليم العالي في الأردن، والقوانين المعمول بها، والحاكمية التي تحكم الجامعات، وأعداد الطلبة الوافدين (غير الأردنيين)، والجهود التي بذلتها لجنة استقطاب الطلبة الوافدين المنبثقة عن المجلس في سبيل الترويج التعليمي للدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
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