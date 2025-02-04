"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع أوزبكستان

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار الأوزبكستاني ماكسكاموف أوتابك، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في مختلف المجالات.

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واتفق الجانبان على خارطة طريق واضحة للمضي قدما في تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى توقيع برنامج تنفيذي يعمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الطرفين، وإقامة برامج مشتركة، وتبادل ابتعاث الطلبة.