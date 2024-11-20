"التعليم العالي" تبحث مع وفد طبي صيني آليات التعاون المشترك

وبحسب بيان للوزارة، قدم الدبعي، خلال اللقاء عرضا تفصيليا حول واقع التعليم العالي في الأردن، وأبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بملف استقطاب الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الدارسين في الجامعات الأردنية، والجهود المبذولة من خلال لجنة استقطاب الطلبة الوافدين، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين، والعوامل المميزة للأردن، التي تعتبر عناصر جذب للدراسة الجامعية.
وقال إن تميز الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية وتحقيق خريجي كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية مراكز متقدمة في مختلف الامتحانات العالمية، أدى إلى إقبال كبير من الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) للالتحاق بها.
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