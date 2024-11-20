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"التعليم العالي" تبحث مع وفد طبي صيني آليات التعاون المشترك

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الأربعاء، 20-11-2024 05:03 م

الوكيل الإخباري-    بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، اليوم الأربعاء، مع وفد من الجامعة الطبية الجنوبية الصينية، آليات التعاون المستقبلية، وتطوير مشاريع مشتركة تخدم القطاع الأكاديمي والبحثي في كلا البلدين.

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وبحسب بيان للوزارة، قدم الدبعي، خلال اللقاء عرضا تفصيليا حول واقع التعليم العالي في الأردن، وأبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بملف استقطاب الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الدارسين في الجامعات الأردنية، والجهود المبذولة من خلال لجنة استقطاب الطلبة الوافدين، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين، والعوامل المميزة للأردن، التي تعتبر عناصر جذب للدراسة الجامعية.


وقال إن تميز الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية وتحقيق خريجي كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية مراكز متقدمة في مختلف الامتحانات العالمية، أدى إلى إقبال كبير من الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) للالتحاق بها.

 
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