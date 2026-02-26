التعليم العالي تبدأ صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بقيمة 2.5 مليون دينار

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمّان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5-3-2026، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
