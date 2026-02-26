الخميس 2026-02-26 02:55 م

التعليم العالي تبدأ صرف مستحقات طلبة المنح والقروض بقيمة 2.5 مليون دينار

الخميس، 26-02-2026 02:32 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية للفصل الأول 2025-2026 للطلبة القدامى الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي، في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية / كليتا الشوبك والعقبة.اضافة اعلان


حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمّان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5-3-2026، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
 
 


