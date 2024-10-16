التعليم العالي تحدد الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين

وأضافت الوحدة بأن الجامعات ستُمنح بعد هذا التاريخ فرصةً لمدة أسبوع واحد فقط حتى تاريخ 24-10-2024 للقيام بمعالجة الطلبات التي تم تقديمها سابقاً من قبل الطلبة، وقبول هذه الطلبات، أو رفضها من خلال البوابات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على نظام القبول الموحد للطلبة الوافدين، كما أضافت الوحدة بأنها ستعلن لاحقاً عن موعد فتح طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الراغبين بتقديم طلبات التحاق بالجامعات والكليات الأردنية الرسمية بداية الفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025.
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