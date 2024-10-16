التعليم العالي تحدد الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الراغبين بالدراسة في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية في مختلف الدرجات، والبرامج، والتخصصات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025 هو تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم غد الخميس الموافق 17-10-2024. اضافة اعلان





وأضافت الوحدة بأن الجامعات ستُمنح بعد هذا التاريخ فرصةً لمدة أسبوع واحد فقط حتى تاريخ 24-10-2024 للقيام بمعالجة الطلبات التي تم تقديمها سابقاً من قبل الطلبة، وقبول هذه الطلبات، أو رفضها من خلال البوابات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على نظام القبول الموحد للطلبة الوافدين، كما أضافت الوحدة بأنها ستعلن لاحقاً عن موعد فتح طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الراغبين بتقديم طلبات التحاق بالجامعات والكليات الأردنية الرسمية بداية الفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2024-2025.