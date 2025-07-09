التعليم العالي: تخصيص 640 مقعدا للطب وتخفيض مقاعد طب الأسنان 20%

وقال الخطيب في تصريحات صحفية للتلفزيون الأردني الثلاثاء، إنّ هذه الخطة نافذة وتأتي استمرارًا لخطة بدأت منذ 3 سنوات، للحفاظ على أهمية التخصصات وخوفًا عليها من أن تصبح راكدة في يوم من الأيام.
وبين أنّ عامي 2020 و 2021 اضطرت الوزارة لقبول عدد كبير فاق الطاقة الاستيعابية للجامعات لمقاعد الطب، ما دفعها لاتخاذ قرار نافذ بتخفيض هذه المقاعد، للحفاظ على جودة مخرجات كليات الطب.
وبين أنّ وزير التعليم العالي سيصدر صباح غدٍ الأربعاء تعميمًا على رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية العشرة، يطالبهم بالتنسيب للمقاعد والتخصصات التي ستطرح في جامعاتهم للفصل الدراسي القادم.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري ينفذ نشاطا إنسانيا في لواء البترا
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء
-
الأردن يرحب بقرار "اليونسكو" المتعلق بالبلدة القديمة للقدس وأسوارها
-
المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته
-
وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل
-
إربد: البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم جلسة توعوية
-
"المناطق الحرة" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر