التعليم العالي: تخصيص 640 مقعدا للطب وتخفيض مقاعد طب الأسنان 20%

12:15 ص

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الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب عن تخصيص 640 مقعد تنافسي لتخصص الطب البشري في الجامعات الرسمي، وتخفيض مقاعد تخصص طب الأسنان بنسبة 20% عن ما تم قبوله العام الماضي. اضافة اعلان





وقال الخطيب في تصريحات صحفية للتلفزيون الأردني الثلاثاء، إنّ هذه الخطة نافذة وتأتي استمرارًا لخطة بدأت منذ 3 سنوات، للحفاظ على أهمية التخصصات وخوفًا عليها من أن تصبح راكدة في يوم من الأيام.



وبين أنّ عامي 2020 و 2021 اضطرت الوزارة لقبول عدد كبير فاق الطاقة الاستيعابية للجامعات لمقاعد الطب، ما دفعها لاتخاذ قرار نافذ بتخفيض هذه المقاعد، للحفاظ على جودة مخرجات كليات الطب.



وبين أنّ وزير التعليم العالي سيصدر صباح غدٍ الأربعاء تعميمًا على رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية العشرة، يطالبهم بالتنسيب للمقاعد والتخصصات التي ستطرح في جامعاتهم للفصل الدراسي القادم.





