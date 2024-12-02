 
الثلاثاء 2024-12-03 12:48 ص
 

التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الإثنين، 02-12-2024 11:33 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إنفوغرافيك جديد بأهم إنجازاتها في شهر تشرين الثاني لعام 2024.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة ، تضمن الإنفوغرافيك، أعداد الطلبة غير الأردنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث وصل إلى 51647 طالبا وطالبة من 113 دولة حول العالم.

كما شملت الإنجازات توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يتضمن عددا كبيرا من بنود التعاون وخاصة تبادل المقاعد والمنح الدراسية في برامج المرحلة الجامعية الأولى، وانتهاء الوزارة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 - 2024.

وجرى معادلة 610 شهادات غير أردنية في مختلف البرامج والدرجات والتخصصات، وبلغ عدد الوثائق التي تم تصديقها 20180 وثيقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة

مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

علم أمريكا

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لا نريد رؤية انهيار وقف إطلاق النار بلبنان

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف الكرك وعجلون تستعدان لموسم الشتاء

منتدى الرصيفة للثقافة والفنون

أخبار محلية أمسية في منتدى الرصيفة الثقافي لدعم غزة

الجنائية الدولية

عربي ودولي الجنائية الدولية تنتقد تدخلات وهجمات بعض الدول عليها بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

السفير ماجد القطارنة والسفير عمر أحمد كريم البرزنجي

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي



 




الأكثر مشاهدة