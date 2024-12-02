التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي

11:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712060 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، إنفوغرافيك جديد بأهم إنجازاتها في شهر تشرين الثاني لعام 2024. اضافة اعلان





وبحسب بيان للوزارة ، تضمن الإنفوغرافيك، أعداد الطلبة غير الأردنيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث وصل إلى 51647 طالبا وطالبة من 113 دولة حول العالم.



كما شملت الإنجازات توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يتضمن عددا كبيرا من بنود التعاون وخاصة تبادل المقاعد والمنح الدراسية في برامج المرحلة الجامعية الأولى، وانتهاء الوزارة من صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 - 2024.



وجرى معادلة 610 شهادات غير أردنية في مختلف البرامج والدرجات والتخصصات، وبلغ عدد الوثائق التي تم تصديقها 20180 وثيقة.