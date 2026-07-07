"التعليم العالي" تطلق معرضي الجامعات الأردنية الثاني والثالث في السعودية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نظمت في مدينة سكاكا شمال السعودية، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثاني 2026 المختص في السياحة التعليمية.
وأضافت، إن المعرض شهد زيارة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الجوف الدكتور حمدان السمرين، حيث جال على أجنحة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة، واطلع على ما تقدمه من برامج وتخصصات متميزة.
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