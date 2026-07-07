"التعليم العالي" تطلق معرضي الجامعات الأردنية الثاني والثالث في السعودية

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثالث 2026 في مدينة القريات شمال المملكة العربية السعودية، ويستمر ليومين.

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وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نظمت في مدينة سكاكا شمال السعودية، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثاني 2026 المختص في السياحة التعليمية.

وأشارت الى أن المعرض الذي أقيم بالتعاون مع السفارة الأردنية في الرياض وشركة اكسبرت للتعليم، استمر لمدة يومين (6-7) الشهر الحالي.