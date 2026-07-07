الثلاثاء 2026-07-07 12:19 م

"التعليم العالي" تطلق معرضي الجامعات الأردنية الثاني والثالث في السعودية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-    تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثالث 2026 في مدينة القريات شمال المملكة العربية السعودية، ويستمر ليومين.

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وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نظمت في مدينة سكاكا شمال السعودية، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثاني 2026 المختص في السياحة التعليمية.

 

وأشارت الى أن المعرض الذي أقيم بالتعاون مع السفارة الأردنية في الرياض وشركة اكسبرت للتعليم، استمر لمدة يومين (6-7) الشهر الحالي.


وأضافت، إن المعرض شهد زيارة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الجوف الدكتور حمدان السمرين، حيث جال على أجنحة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة، واطلع على ما تقدمه من برامج وتخصصات متميزة.

 
 


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