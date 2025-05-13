الثلاثاء 2025-05-13 09:08 م
 

التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة الأردنيين المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من حكومة جمهورية بلغاريا الصديقة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار تنفيذ بنود برنامج التعاون الثنائي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بلغاريا في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

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وأوضحت الوزارة أن عدد المنح المتاحة 3 منح، موزعة على برامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، حيث جرى ترشيح الطلبة الذين حصلوا على أعلى المعدلات بين المتقدمين، تعزيزاً لمبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة في اختيار المرشحين.


وبينت الوزارة، أن عدد المتقدمين لهذه المنح بلغ 161طالباً وطالبة، توزعوا بواقع (13) لبرنامج البكالوريوس، و(69) لبرنامج الماجستير، و(51) لبرنامج الدكتوراه، وتمت عملية الترشيح بناءً على المعدل الأعلى في المؤهل الأكاديمي الأسبق لكل فئة.


ودعت الوزارة الطلبة المرشحين إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة أية مستجدات أو تعليمات تتعلق بإجراءات الاستفادة من المنح.

 
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أخبار محلية التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية



 
 





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