"التعليم العالي" تعلن النقاط المحتسبة للمنح والقروض الداخلية

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، إضافة إلى النقاط المحتسبة لكل منهم.





وبينت الوزارة أن الإعلان يأتي وفقًا لمعايير الاستفادة من المنح والقروض المعلنة وتنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، حيث يُعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم، ولا يُعد ترشيحًا للطالب.



وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب الدخول إلى موقع مديرية البعثات الإلكتروني (https://www.dsamohe.gov.jo/)، للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام رقمه الوطني وكلمة المرور التي أنشأها عند تقديم الطلب أول مرة.



كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة، فعليه أن يقدم طلب اعتراض إلكتروني اعتبارًا من يوم غد الخميس، وحتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهر يوم السبت 10 كانون الثاني المقبل، على أن يحمل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض.



وأكدت الوزارة أن تقديم طلبات الاعتراض سيكون إلكترونيًا فقط، وأنها لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، كما أنها لن تنظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعّمًا بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.



وقالت إنه يمكن للطلبة خلال الفترة المحددة الاعتراض، وباستخدام الطلب نفسه، أن يتقدموا أيضًا بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة، مبينة أن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقًا لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024 وتعديلاته هي أربع حالات فقط، وتشمل: تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية)، على أن يحمل كتابًا من وزارة الداخلية، شريطة ألا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ووفاة كلا الوالدين، وفي هذه الحالة لا يحتاج الطالب إلى تحميل أي وثيقة، وطلاق الطالبة أو وفاة زوجها، وعليها تحميل القيد المدني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصدقًا حسب الأصول، بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون رب أسرة الطالب من ذوي الإعاقة وحاصلًا على بطاقة تعريفية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعليه تحميل صورة عن البطاقة التعريفية أو صورة عن كتاب رسمي من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



ودعت الوزارة الطلبة، عند الدخول لطلب الاعتراض الإلكتروني، إلى تحديد نوع الاعتراض أو نوع الحالة الإنسانية، والتأكد من اسم الوثيقة المطلوب تحميلها، والتي ستظهر على الشاشة أمام الطالب.

