الأربعاء 2026-02-11 01:05 م

التعليم العالي تعلن بدء التقديم للدبلوم المتوسط – الدورة التكميلية
 
الأربعاء، 11-02-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2025-2026، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 11-2-2026 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت 14-2-2026.اضافة اعلان


وأوضح التعميم أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر موقع الوحدة الرسمي www.admhec.gov.jo على رابط مرحلة الدبلوم المتوسط، ويشمل الطلاب الأردنيين الناجحين في شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2025-2026 بمعدل 50% فأكثر فقط.

ويمكن للطلاب التقديم في الكلية التقنية التابعة لجامعة آل البيت، والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر.

وبعد تعبئة طلب الالتحاق، يُلزم الطالب بدفع رسم تقديم الطلب وقدره 10 دنانير أردنية باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عبر "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، مع استخدام الرقم الوطني للطالب كرقم للدفع الإلكتروني.
 
 


