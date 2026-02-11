التعليم العالي تعلن بدء التقديم للدبلوم المتوسط – الدورة التكميلية

وأوضح التعميم أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر موقع الوحدة الرسمي www.admhec.gov.jo على رابط مرحلة الدبلوم المتوسط، ويشمل الطلاب الأردنيين الناجحين في شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلية 2025-2026 بمعدل 50% فأكثر فقط.
ويمكن للطلاب التقديم في الكلية التقنية التابعة لجامعة آل البيت، والكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر.
وبعد تعبئة طلب الالتحاق، يُلزم الطالب بدفع رسم تقديم الطلب وقدره 10 دنانير أردنية باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عبر "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، مع استخدام الرقم الوطني للطالب كرقم للدفع الإلكتروني.
