التعليم العالي تُعلن عن رقم تاريخي بعدد الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية

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الوكيل الإخباري- أعلن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في الوزارة الدكتور مأمون الدبعي بأن عدد الطلبة العرب والأجانب الذين التحقوا حديثاً للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 في جميع البرامج والتخصصات والدرجات بلغ (11814) إحدى عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة عشرة طالباً وطالبة ليرتفع العدد الإجمالي للطلبة الوافدين من العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات مع بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 ليصل إلى (51647) واحد وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وأربعين طالباً وطالبة حضروا للدراسة في المملكة من (113) مئة وثلاثة عشرة دولةً حول العالم توزعوا ما بين (19706) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الرسمية، و(31941) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعين طالباً وطالبة في كليات المجتمع، والكليات الجامعية، والجامعات الخاصة، علماً بأن العدد الإجمالي للعام الماضي 2023-2024 كان (46362) ستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون طالباً وطالبة، أي أن العدد الإجمالي ارتفع هذا العام عن العام الماضي بواقع (5285) خمسة آلاف ومئتين وخمسة وثمانون طالباً وطالبة. اضافة اعلان





وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية جاءت نتيجةً لتميز الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال منها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن بالإضافة إلى عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر عوامل جاذبة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى الجهود الجبارة التي بذلتها كل من: الوزارة ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التعليم العالي، ووحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وهيئة تنشيط السياحة ممثلةً بوحدة السياحة التعليمية خلال الأعوام الأخيرة.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وهي الشريك الاستراتيجي للوزارة في مجال السياحة التعليمية واستقطاب الطلبة الوافدين قد أطلقت مؤخراً حزمة من النشاطات والترتيبات الموجهة للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية تحت عنوان " أنتم سفراء الأردن"، والتي تخدم هؤلاء الطلبة وتحقق مصلحتهم، وتزيد من استقطابهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، كما قامت الوزارة والهيئة بإعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، حيث تضمنت هذه النشاطات إقامة حفل سنوي لتكريم الطلبة الوافدين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإطلاق دوري كرة قدم خماسي لفرق الطلبة الوافدين، وإقامة مسابقة سنوية في شهر رمضان المبارك لمقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين، وإطلاق مسابقة لأفضل فيديو ترويجي للدراسة في الأردن للطلبة الوافدين، وعقد لقاءات دورية مع الملحقين الثقافيين والمستشارين العرب المعنيين بمتابعة شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، وحوسبة نظام الكتروني للقبول الموحد للطلاب الوافدين تم إطلاقه لأول مرة بداية العام الجامعي 2024-2025.



كما أكدت الوزارة على الفوائد المتحققة من زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية على الاقتصاد الوطني إضافةً إلى الفوائد المتحققة للجامعات حيث أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين يساهم في تحسين موقع الجامعات ضمن التصنيفات العالمية، ويعمل على تعزيز الانطباع الإيجابي عن الأردن والدراسة فيه، والاستفادة من الطلبة الوافدين كسفراء لبلدانهم في عمليات الترويج للجامعات الأردنية عند عودتهم إليها، إضافةً إلى الأثر الاقتصادي الكبير على مختلف القطاعات في المملكة، كما أنها تعتبر دافعاً لجميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للعمل على استقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب من خلال استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، وتفعيل وإنشاء وحدات معنية بشؤون الطلبة الوافدين واستقطابهم، والترويج للجامعات عبر كافة الوسائل المتاحة، مع ضرورة تضافر الجهود بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، وجميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي وتقديم كل المساعدة لهم في مختلف مجالات الحياة وصولاً إلى عودتهم إلى بلادهم بعد تخرجهم وحصولهم على المؤهلات العلمية.



كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة كانت قد شاركت خلال الأعوام 2023، و2024 في عدد من المعارض الترويجية للجامعات في كل من مصر، والبحرين، وسلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، وإقليم كردستان العراق كما زارت وفود من الوزارة والهيئة عدد من الدول مثل البحرين، وماليزيا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإقليم كردستان العراق، والتقت بالمعنيين بابتعاث الطلبة في تلك الدول، ومن المخطط له أن يشهد العام 2025 المشاركة في عدد آخر من المعارض الترويجية للجامعات إضافةً إلى زيارة عدد آخر من الدول التي تعتبر أسواق مستهدفة لاستقطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الجامعات الأردنية، حيث قامت الوزارة بوضع خطة تنفيذية للعام 2025 تضمنت التخطيط لزيارة كل من ماليزيا، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وإقليم كردستان العراق، وتنظيم جولات ميدانية على المدارس، وإقامة معارض للترويج للجامعات والكليات الأردنية، كما من المتوقع أن يشهد العام القادم توقيع اتفاقيات للتبادل الثقافي مع هذه الدول وغيرها بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي إضافة إلى التبادل الطلابي.