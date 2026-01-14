التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لمنح برنامج سيؤول التقني 2026 / جمهورية كوريا في برنامج الماجستير في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، للدراسة في 9 جامعات كورية.

وتشمل القائمة جامعات: سوجانغ، سونغسيل، سونغكيوان، سيؤول، كونكوك، كوريا، كيونغ هي، الجامعة الوطنية في سيؤول، والجامعة الوطنية لسيؤول للعلوم والتكنولوجيا.



وبيّنت الوزارة أن المنحة الدراسية تغطي الرسوم الدراسية، ونفقات المعيشة، والتأمين الصحي، وتذكرة الطيران ذهاباً فقط، مشيرة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية.



ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من المنح إلى الدخول إلى موقع https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do لتعبئة الطلب والاطلاع على جميع التفاصيل والتعليمات المتعلقة بهذه المنح الدراسية.