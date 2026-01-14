التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير

وتشمل القائمة جامعات: سوجانغ، سونغسيل، سونغكيوان، سيؤول، كونكوك، كوريا، كيونغ هي، الجامعة الوطنية في سيؤول، والجامعة الوطنية لسيؤول للعلوم والتكنولوجيا.
وبيّنت الوزارة أن المنحة الدراسية تغطي الرسوم الدراسية، ونفقات المعيشة، والتأمين الصحي، وتذكرة الطيران ذهاباً فقط، مشيرة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية.
ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من المنح إلى الدخول إلى موقع https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do لتعبئة الطلب والاطلاع على جميع التفاصيل والتعليمات المتعلقة بهذه المنح الدراسية.
وقالت الوزارة إن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 6-3-2026، وإنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.
