الأربعاء 2026-01-14 06:54 م

التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 14-01-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لمنح برنامج سيؤول التقني 2026 / جمهورية كوريا في برنامج الماجستير في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، للدراسة في 9 جامعات كورية.

اضافة اعلان


وتشمل القائمة جامعات: سوجانغ، سونغسيل، سونغكيوان، سيؤول، كونكوك، كوريا، كيونغ هي، الجامعة الوطنية في سيؤول، والجامعة الوطنية لسيؤول للعلوم والتكنولوجيا.


وبيّنت الوزارة أن المنحة الدراسية تغطي الرسوم الدراسية، ونفقات المعيشة، والتأمين الصحي، وتذكرة الطيران ذهاباً فقط، مشيرة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الإنجليزية.


ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من المنح إلى الدخول إلى موقع https://www.hissf.or.kr/home/eng/M681918412/contents.do لتعبئة الطلب والاطلاع على جميع التفاصيل والتعليمات المتعلقة بهذه المنح الدراسية.


وقالت الوزارة إن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 6-3-2026، وإنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يبحث تعزيز التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء: سيبقى الأردن السند للبنان الشقيق ويدعم أمنه واستقراره

مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

أخبار محلية مباحثات أردنية بوسنية بشأن الأوضاع في غزة وسوريا

ي

أخبار محلية الملك يلتقي وفدا من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني

ل

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح برنامج سيؤول التقني للماجستير

كون الطقس اليوم الثلاثاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة أحيانا لهطول زخات متقطعة من المطر في أ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ل

شؤون برلمانية "القانونية النيابية" تقر مشروع قانون الكاتب العدل المعدّل لسنة 2025



 






الأكثر مشاهدة