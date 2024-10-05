التعليم العالي تعلن عن منح جزئية في جامعة تيشك الدولية بالعراق

وبينت الوزارة أن الجامعة تضم ثماني كليات هي: (طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم التطبيقية، التربية، القانون، إدارة الأعمال)، مشيرة الى أن الجامعة ستقوم بإجراء امتحان كفاءة باللغة الإنجليزية للطلبة المتقدمين بطلبات (مقابلة عبر الانترنت مع لجنة تحضيرية) لتقييم مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية.
وأشارت الى أن آلية تقديم الطلبات تتم عبر تعبئة النموذج المرفق بالإعلان على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
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