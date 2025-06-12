التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بتخصص الطب البشري بجامعة الأزهر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان، عن توفر خمس منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص الطب البشري، مقدمة من جامعة الأزهر الشريف للعام الجامعي 2025 / 2026.

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وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن المنح مخصصة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط (التعليم العام أو التعليم الخاص) في الفرع العلمي أو الفرع العلمي (حقل طبي) للعام الدراسي السابق 2024 (الدورة الصيفية أو الدورة التكميلية)، على أن يكون النجاح في المحاولة الأولى، وألا يقل المعدل عن 90 بالمئة.



ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1l5tJCAoRBstgWvACOBT5DjlTBwMzQT0ajPKbyQPoom8/previewResponse



وبحسب الوزارة، يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 حزيران 2025، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 16 حزيران 2025.