الخميس 2025-06-12 06:31 م
 

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بتخصص الطب البشري بجامعة الأزهر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الخميس، 12-06-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان، عن توفر خمس منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص الطب البشري، مقدمة من جامعة الأزهر الشريف للعام الجامعي 2025 / 2026.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن المنح مخصصة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط (التعليم العام أو التعليم الخاص) في الفرع العلمي أو الفرع العلمي (حقل طبي) للعام الدراسي السابق 2024 (الدورة الصيفية أو الدورة التكميلية)، على أن يكون النجاح في المحاولة الأولى، وألا يقل المعدل عن 90 بالمئة.


ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/1l5tJCAoRBstgWvACOBT5DjlTBwMzQT0ajPKbyQPoom8/previewResponse


وبحسب الوزارة، يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 حزيران 2025، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 16 حزيران 2025.


وبينت الوزارة، أن آلية الترشيح ستتم من خلال توزيع المنح على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في الثانوية العامة، وذلك وفقًا لنسبة المتقدمين من كل إقليم (نسبة وتناسب).

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بتخصص الطب البشري بجامعة الأزهر

بمزايا متطورة مع لمسة من الأناقة في التصميم النحفيف وخفيف الوزن

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية": لواء الجامعة أول مديرية تخلو من المباني المدرسية المستأجرة

تعبيرية

أخبار محلية هيئة الطاقة: 19 طلبا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية

ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

أخبار محلية ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

زين تُنظّم بطولة البادل لموظفيها بمشاركة 30 فريقاً

أخبار الشركات زين تُنظّم بطولة البادل لموظفيها بمشاركة 30 فريقاً

3 شهداء بغارات على جباليا البلد

فلسطين 3 شهداء بغارات على جباليا البلد

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يزور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة



 
 





الأكثر مشاهدة