التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بتخصص الطب البشري بجامعة الأزهر

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أن المنح مخصصة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط (التعليم العام أو التعليم الخاص) في الفرع العلمي أو الفرع العلمي (حقل طبي) للعام الدراسي السابق 2024 (الدورة الصيفية أو الدورة التكميلية)، على أن يكون النجاح في المحاولة الأولى، وألا يقل المعدل عن 90 بالمئة.
ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح إلى تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/1l5tJCAoRBstgWvACOBT5DjlTBwMzQT0ajPKbyQPoom8/previewResponse
وبحسب الوزارة، يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 حزيران 2025، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 16 حزيران 2025.
وبينت الوزارة، أن آلية الترشيح ستتم من خلال توزيع المنح على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في الثانوية العامة، وذلك وفقًا لنسبة المتقدمين من كل إقليم (نسبة وتناسب).
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