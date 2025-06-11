الأربعاء 2025-06-11 12:47 م
 

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في باكستان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة مناضافة اعلان

University of Management and Technology / الباكستان في برنامج البكالوريوس بتخصصات مختلفة للعام الجامعي 2025-2026، بحيث تغطي المنحة الدراسية (90%) من الرسوم الدراسية.

آلية التقديم:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: https://www.umt.edu.pk لتعبئة الطلب وللاطلاع على كافة التفاصيل والتخصصات المتاحة.

ملاحظات هامة:

يُشترط حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة.
يُشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (TOEFL أو IELTS).
يُشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
 
gnews

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