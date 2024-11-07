التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في سويسرا

وجاءت تفاصيل المنح كما يلي:
قيمة المنحة الدراسية الكاملة (45000) فرنك سويسري لتغطية تكلفة الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقيمة المنحة الدراسية الجزئية (20000) فرنك سويسري لتغطية تكاليف المعيشة.
لغة الدراسة:
يدرس البرنامج باللغة الإنجليزية
آلية التقديم
للاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم الطلب الدخول عبر الرابط : https://www.meig.ch
ملاحظات:
* آخر موعد لتقديم الطلبات 31-12-2024 وتبدأ الدراسة في شهر أيلول 2025.
* عمليه الاختيار والمفاضلة والقبول النهائي يختص بها القائمون على البرنامج / جامعة جنيف.
* يشترط على الطالب الالتزام "بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".
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