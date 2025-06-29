التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية (KDI)/ في كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير والدكتوراه) بتخصصات متعلقة بالشؤون الدولية، السياسات الحكومية، سياسات التنمية، الإدارة العامة والاقتصاد للعام الجامعي 2025-2026.



مزايا المنحة:

(تغطية الرسوم الدراسية، مخصص شهري، السكن الجامعي).

موعد تقديم الطلبات:

اعتباراً من تاريخ 14-7-2025 ولغاية 31-7-2025

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آلية التقديم

على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب:

https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a40202000000