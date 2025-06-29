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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية

ب
أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية (KDI)/ في كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير والدكتوراه) بتخصصات متعلقة بالشؤون الدولية، السياسات الحكومية، سياسات التنمية، الإدارة العامة والاقتصاد للعام الجامعي 2025-2026.

مزايا المنحة:
(تغطية الرسوم الدراسية، مخصص شهري، السكن الجامعي).
موعد تقديم الطلبات:
اعتباراً من تاريخ 14-7-2025 ولغاية  31-7-2025

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آلية التقديم
على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب:
https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a40202000000


ملاحظة:
يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 
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أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية



 
 





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