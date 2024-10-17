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التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الطب البشري في الخارج

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 17-10-2024 07:29 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن منح دراسية مقدمة من حكومة المملكة المغربية الشقيقة (في برنامج البكالوريوس) بتخصص (الطب البشري) للعام الجامعي 2024 / 2025اضافة اعلان


وتاليًا شروط وآلية التقديم للمنحة ، ان يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورة الصيفية للعام 2024 فقط. (ناجح لأول مره) او الشهادات غير الأردنية / داخل الأردن للعام الدراسي 2024 الفرع العلمي (ناجح لأول مره).

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة الأردنية او ما يعادلها عن (90%).

تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي: [email protected]. لتحميل الطلب.

لغة الدراسة: اللغة الفرنسية. بحيث يخضع الطالب لدورة في اللغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي في عمان، ويلتحق بالدراسة بتخصص "الطب البشري" في المغرب بداية العام الدراسي 2025/2026.

آلية الترشيح:

أعلى طالب من المتقدمين الحاصلين على شهادات اجنبية / داخل الأردن.

أعلى طالب من المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية الأردنية/ تعليم خاص.


اعلى طالب من الطلبة المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية الأردنية وحسب محافظات المملكة بالاعتماد على عدد المنح المتوفرة.

موعد التقديم:

يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected] اعتباراً من الاحد الموافق 20/10/2024 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين 21/10/2024.
 
gnews

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