الخميس 2026-05-14 03:50 م

التعليم العالي تعلن عن منح ماجستير مقدمة من الحكومة الماليزية

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن توفر منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية للعام الجامعي 2026-2027 في برنامج الماجستير وبتخصصات مختلفة.اضافة اعلان


آلية التقديم

بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح، وللاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل، الدخول عبر الموقع الإلكتروني التالي:

https://mtcp.kln.gov.my/scholarship

ولتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://mtcp.kln.gov.my/register_scholarship

مزايا المنحة:

الرسوم الدراسية، راتب شهري، تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا على الدرجة السياحية.

شروط المنحة:

ألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عامًا.

الحصول على علامة (6) في امتحان اللغة الإنجليزية IELTS، أو علامة (60) في امتحان TOEFL iBT، أو وثيقة تؤكد أن لغة الدراسة في درجة البكالوريوس كانت اللغة الإنجليزية.

فترة تقديم الطلبات

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 12-06-2026

ملاحظات هامة:

للاطلاع على قائمة الجامعات الماليزية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.
 
 


