"التعليم العالي" تعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية العامة الأجنبية

وأضافت أن موعد عقد الامتحان سيكون يوم السبت الموافق 14-9-2024 على جلستين، الأولى (10-12) صباحاً، والثانية (1-3) ظهراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com).
وبينت أن امتحان المفاضلــة يغطي المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.
ملاحظات في غاية الأهمية:
- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
- الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك لن يسمح له بتقديم الامتحان.
- يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.
يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
وقالت إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
"مستقلة الانتخاب" و"الأمن": إنفاذ القانون على الجميع دون تهاون
-
الكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة للمسارين الاكاديمي والمهني
-
تنويه الى سالكي الطريق نحو الاغوار
-
ضبط متسولة بحوزتها 778 دينارا في إربد
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
اربد: 1199 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي
-
5 % نسبة الأمية بالأردن