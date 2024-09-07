"التعليم العالي" تعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية العامة الأجنبية

الوكيل الإخباري- اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2024-2025.

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وأضافت أن موعد عقد الامتحان سيكون يوم السبت الموافق 14-9-2024 على جلستين، الأولى (10-12) صباحاً، والثانية (1-3) ظهراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com).



وبينت أن امتحان المفاضلــة يغطي المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.



ملاحظات في غاية الأهمية:



- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.



- الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.



- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك لن يسمح له بتقديم الامتحان.



- يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.



يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.