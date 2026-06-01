التعليم العالي تفتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين للعام الجامعي 2026-2027

الوكيل الإخباري- تعلن وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات، بداية الفصل الأول للعام الجامعي (2026-2027)، في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-6-2026 من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب الوافد الدخول إلى النظام وتقديم طلب الالتحاق وتحميل الوثائق المطلوبة، في حين تكون مواعيد الانتهاء من عملية التقديم وفقاً لما يلي: اضافة اعلان





الجامعات والكليات الرسمية: يكون آخر موعد لتقديم الطلب أو تسديد رسم تقديم الطلب هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8-10-2026، كما يكون تاريخ انتهاء عمليات المعالجة والقبول من خلال وزارة التربية والتعليم أو الجامعات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22-10-2026، أو عند اكتمال تعبئة جميع الشواغر المتوفرة في مختلف البرامج والتخصصات.



الجامعات والكليات الخاصة: يكون آخر موعد لتقديم الطلب أو تسديد رسم تقديم الطلب هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 15-10-2026، كما يكون تاريخ انتهاء عمليات المعالجة والقبول من خلال وزارة التربية والتعليم أو الجامعات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29-10-2026، أو عند اكتمال تعبئة جميع الشواغر المتوفرة في مختلف البرامج والتخصصات.



وترغب الوزارة بتوضيح النقاط التالية:



بعد انتهاء عملية تقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة، على الطالب أن يقوم بتسديد رسم تقديم الطلب وقيمته (35) ديناراً أردنياً فقط لا غير، وذلك من خلال وسائل الدفع المبينة في طلب الالتحاق، ويضاف إليه قيمة العمولة التي يحددها الوسيط الذي يختاره الطالب لتسديد رسم تقديم الطلب.



ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية، ومن خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني نفسه، بتدقيق وثائق الثانوية العامة للطالب واعتمادها أو منحه معادلة مؤقتة لها، أو رفض معادلتها مع توضيح سبب الرفض، مثل وجود وثائق ناقصة يجب على الطالب استكمال عملية تحميلها.



أخيراً، سيحصل الطالب من الجامعة المعنية على القبول المبدئي أو المشروط أو النهائي، وذلك بناءً على اختياره، أو سيتم رفض طلب القبول مع توضيح سبب الرفض.



يمكن للطالب إدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق في جامعة واحدة أو في عدة جامعات.



للتعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات والكليات الأردنية في الفصل الأول من العام الجامعي 2026-2027، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، إضافة إلى تقديم طلب، يرجى الدخول إلى البوابة الإلكترونية (أدرس في الأردن) من خلال الرابط التالي: https://studyinjordan.jo



كما تنوه الوزارة إلى أن عملية قبول الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الأردنية الرسمية لن تتم إلا من خلال التقدم بطلب عبر هذا النظام الإلكتروني، أما الجامعات الخاصة فيمكن للطالب استخدام هذا النظام أو التواصل مع الجامعة المعنية مباشرة، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى أي وسيط من أي نوع، أو دفع أي رسوم إضافية أخرى لأي جهة كانت.



وفي حال وجود أي مشكلة تواجه الطالب أو أي استفسار، يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقمين:



(00962781111185)

(00962779676691).





