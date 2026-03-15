الإثنين 2026-03-16 06:44 م

التعليم العالي تكشف عن آخر موعد لاستكمال إجراءات المنح والقروض الداخلية

الأحد، 15-03-2026 01:05 م
الوكيل الإخباري-   أكدت اليوم الأحد مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر موعد لاستكمال الإجراءات المطلوبة من الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026 هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2026.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أن أي طالب لا يقوم بإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد يعتبر مستنكفًا ويفقد حقه في الترشيح للمنحة/القرض الذي تم ترشيحه للاستفادة منه.

وللإطلاع على الإجراءات المطلوبة من كل طالب، وجهت الوزارة أبنائها الطلبة للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo، ومن ثم الدخول إلى نتيجة ترشيح الطالب باستخدام رقمه الوطني وبيانات هوية الأحوال المدنية، ثم الضغط على رابط استكمال الإجراءات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة