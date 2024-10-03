"التعليم العالي" تنهي تنفيذ القبول بتخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة

وحول الثانوية العامة الكويتية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.70)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (31/100).
حول الأعلى معدلا في الثانويات العامة العربية الأخرى من الدول، (قطر، البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، لبنان)، كان من دولة قطر، حيث بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.69)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (29/100).
وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني يؤكد خلال اجتماعه مع وزارة الشؤون السياسية على ضرورة تمكين الأحزاب لتحقيق الإصلاح السياسي
-
نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس
-
الأمن : التسجيل المتداول لسيّدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف كذب ومحض اختلاق
-
السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا سفيراً مفوضاً وفوق العادة
-
الأردن يؤكد دعمه لغوتيريش في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له
-
الأمن : عقوبة هذه المخالفة الحبس 3 اشهر وغرامة 500 دينار
-
الأمن العام : إغلاق مؤقت لشوارع حيوية بعمان الليلة - اسماء
-
هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن