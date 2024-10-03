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"التعليم العالي" تنهي تنفيذ القبول بتخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 03-10-2024 09:31 م

الوكيل الإخباري-   أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، تنفيذ عملية القبول الموحد في تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة للعام الجامعي، 2024-2025، حيث كانت الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في هذا التخصص وفقا لما يلي: الثانوية العامة الأردنية السنة الحالية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (96.25)بالمئة، والثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.75)بالمئة، إضافة إلى معدل المواد العلمية بلغ (98/100).

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الثانوية العامة البريطانية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (79/100)، والثانوية العامة الأميركية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.60) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة، بلغت (62/100)، وشهادة البكالوريا الدولية والشهادات الأخرى بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (81/100)، والثانوية العامة السعودية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.3) بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (42/100)، والثانوية العامة الإماراتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.66)بالمئة.


وحول الثانوية العامة الكويتية، بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.70)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (31/100).


حول الأعلى معدلا في الثانويات العامة العربية الأخرى من الدول، (قطر، البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، ليبيا، لبنان)، كان من دولة قطر، حيث بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.69)بالمئة، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (29/100).


وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم.

 
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