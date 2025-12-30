التعليم العالي توضح حول المنح والقروض

وأضاف الخطيب في تصريحات تلفزيونية أن إجمالي عدد الطلبة المتوقع ترشيحهم للحصول على منح وقروض بلغ 56,000 طالب وطالبة.
وأشار إلى أن عدد طلبات المنح والقروض التي يحق لها المنافسة بلغ 77,967 طلبًا، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم تجميدها نتيجة مخالفة إحدى شروط الاستفادة بلغ 5,422 طلبًا.
وبين أن عملية الاعتراضات الإلكترونية ستبدأ على النقاط المحتسبة، وسيتم إعلان النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات مساء الأربعاء، في حين ستبدأ عملية تقديم طلبات الحالات الإنسانية صباح الخميس المقبل وتستمر حتى مساء السبت.
ولفت إلى أن عدد الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من منح وقروض مكرمة المعلمين بلغ 8,216، فيما بلغ عدد الطلبة الذين يستفيدون من صندوق المعونة الوطنية 12,299.
وتوقع الخطيب أن يتم إعلان نتائج الترشيحات في النصف الثاني من شهر شباط المقبل.
