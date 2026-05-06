التعليم العالي: شهادة إنجاز خدمة العلم شرط لاستكمال معادلة 12 ساعة جامعية

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن كل طالب أتم خدمة العلم عليه مراجعة التعبئة لتنفيذ براءة الذمة المطلوبة حسب الأصول، وسيتم منح الطالب شهادة إنجاز خدمة علم بصيغة رسمية وموثقة، وتسلم نسخة منها إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة للسير في إجراءات معادلة 12 ساعة معتمدة من مواد ناجح راسب.

