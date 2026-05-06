الأربعاء 2026-05-06 10:15 م

التعليم العالي: شهادة إنجاز خدمة العلم شرط لاستكمال معادلة 12 ساعة جامعية

خدمة العلم
خدمة العلم
 
الأربعاء، 06-05-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن كل طالب أتم خدمة العلم عليه مراجعة التعبئة لتنفيذ براءة الذمة المطلوبة حسب الأصول، وسيتم منح الطالب شهادة إنجاز خدمة علم بصيغة رسمية وموثقة، وتسلم نسخة منها إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة للسير في إجراءات معادلة 12 ساعة معتمدة من مواد ناجح راسب.

اضافة اعلان


وقال الخطيب  إن التعليمات تركت أمر معادلة الساعات مفتوحا للجامعة، على أن تشمل الساعات الـ12 مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية، وفي حال كان الطالب قد أنهى المادتين يتم الانتقال إلى فئة متطلبات الجامعة الإجبارية دون دفع رسوم.
وأضاف أن التنسيق جرى على أن تكون شهادة إنجاز خدمة العلم ضمن الوثائق المدرجة على تطبيق "سند".
وأشار الخطيب إلى أن قرابة ألفي طالب شاركوا في الدفعة الأولى من برنامج خدمة العلم، فيما تم تأجيل عدد بسيط من الطلبة لمدة عام أو نقلهم إلى دفعات أخرى لأسباب مقبولة تتوافق مع تعليمات خدمة العلم.
وبيّن أن الدفعة الثانية تأجلت إلى 20 حزيران 2026، بتوصية من وزارة التعليم العالي، حتى يكون الفصل الدراسي الثاني وامتحاناته النهائية قد انتهت، لافتا إلى أن الدفعة الثالثة ستكون في تشرين الأول.
وأوضح الخطيب أن هناك لجنة عليا عسكرية مشتركة برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة، هدفها متابعة شؤون الطلبة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في الالتحاق ببرنامج خدمة العلم وإتمامه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

دان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرتين مسيّرتين قادمتين من جمهورية العراق الشقيق. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن

أخبار محلية الأردن وتركيا يشددان على ضرورة التوصل إلى حل شامل بين واشنطن وطهران

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: 550 منحة وقرضا لكل لواء تشمل البكالوريوس والدبلوم المهني والتطبيقي

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تطلق مشروع تجميل وسط البلد

خدمة العلم

أخبار محلية التعليم العالي: شهادة إنجاز خدمة العلم شرط لاستكمال معادلة 12 ساعة جامعية

الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

أخبار محلية الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي رويترز: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية "أبو الزيغان" بـ37 مليون دولار

العاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تقرر السير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتِّشي العمل لسنة 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 