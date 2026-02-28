"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن قرار تعطيل الدوام أو التحول إلى التعلّم عن بُعد يُترك لتقدير رؤساء الجامعات أنفسهم.
وشدد الخطيب على أن رؤساء الجامعات يمتلكون الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار المناسب في حال استدعت الحاجة ذلك، بناءً على الظروف السائدة في كل جامعة، وبما يضمن سلامة الطلبة والعاملين وسير العملية التعليمية.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية
-
إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني
-
وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية
-
الأمن يلاحق صفحات تنشر الأكاذيب وتشكك بمؤسسات الدولة
-
تحذير هام من وزارة الخارجية لجميع المواطنين الأردنيين خارج المملكة
-
الملك وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة
-
أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية
-
هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية