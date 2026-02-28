"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها

10:57 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، عدم إجراء أي تغيير على مواعيد دوام الجامعات الأردنية المقررة ليوم غدٍ.





وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، إن قرار تعطيل الدوام أو التحول إلى التعلّم عن بُعد يُترك لتقدير رؤساء الجامعات أنفسهم.



وشدد الخطيب على أن رؤساء الجامعات يمتلكون الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرار المناسب في حال استدعت الحاجة ذلك، بناءً على الظروف السائدة في كل جامعة، وبما يضمن سلامة الطلبة والعاملين وسير العملية التعليمية.





