التعليم العالي : لا تمديد لعملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض

وبحسب الخطيب فإن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم ، مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم والتأكد من عملية التقديم بشكل صحيح حتى لا يفقدوا حقهم بالمنافسة، علماً بأن عملية التقديم إلكترونية بالكامل ولا تستغرق من الطالب أكثر من دقائق معدودة.
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