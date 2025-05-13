"التعليم العالي": منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان

ووفق بيان للوزارة، تغطي المنحة كامل الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، وتشمل السكن الجامعي المجاني، إضافة إلى تغطية تكاليف السفر.
ودعت الوزارة الطالبات إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة، وتقديم الطلبات عبر الرابط التالي:
international.khazar.org/event/full-scholarship-for-postgraduate-female-students-2/
وأشارت إلى أن المنحة تمنح على أساس الموهبة والتميز والتفوق الأكاديمي، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الأول من حزيران المقبل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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