"التعليم العالي": منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر منح دراسية كاملة مقدمة من حكومة جمهورية أذربيجان الصديقة، للطالبات الأردنيات المتفوقات، للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراة في جامعة "Khazar" للعام الدراسي 2025-2026.

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ووفق بيان للوزارة، تغطي المنحة كامل الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، وتشمل السكن الجامعي المجاني، إضافة إلى تغطية تكاليف السفر.



ودعت الوزارة الطالبات إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة، وتقديم الطلبات عبر الرابط التالي: