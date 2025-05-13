الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

"التعليم العالي": منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 04:45 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر منح دراسية كاملة مقدمة من حكومة جمهورية أذربيجان الصديقة، للطالبات الأردنيات المتفوقات، للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراة في جامعة "Khazar" للعام الدراسي 2025-2026.

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ووفق بيان للوزارة، تغطي المنحة كامل الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، وتشمل السكن الجامعي المجاني، إضافة إلى تغطية تكاليف السفر.


ودعت الوزارة الطالبات إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنحة، وتقديم الطلبات عبر الرابط التالي:


international.khazar.org/event/full-scholarship-for-postgraduate-female-students-2/
وأشارت إلى أن المنحة تمنح على أساس الموهبة والتميز والتفوق الأكاديمي، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو الأول من حزيران المقبل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 
gnews

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