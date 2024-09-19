التعليم العالي: نتائج القبول الموحد نهاية أيلول

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أنه لم يصدر عن الوزارة أي تصريح آخر بشأن موعد إعلان نتائج القبول الموحد.
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