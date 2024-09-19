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التعليم العالي: نتائج القبول الموحد نهاية أيلول

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 19-09-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إن إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025، نهاية أيلول الحالي.

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وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أنه لم يصدر عن الوزارة أي تصريح آخر بشأن موعد إعلان نتائج القبول الموحد.

 
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