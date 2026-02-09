التعليم العالي: ندرس إلغاء امتحان الشامل

الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إنّ الوزارة تدرس حاليا إلغاء امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) مع وضع بدائل عنه.



وبين الخطيب في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن الاردن من الدول القليلة في العالم التي تطبق نظام الامتحان الشامل في ظل وجود برامج دراسة تقنية ومهنية، مشيرا إلى أن فلسفته عند تأسيس جامعة البلقاء التطبيقية وكليات المجتمع تختلف عمّا هو معمول به حاليا، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار تطبيقه بالشكل الحالي، أو حصر مسؤولية عقده بالجامعة في ظل وجود جامعات رسمية أخرى.

