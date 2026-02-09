التعليم العالي: ندرس إلغاء امتحان الشامل

وبين الخطيب في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن الاردن من الدول القليلة في العالم التي تطبق نظام الامتحان الشامل في ظل وجود برامج دراسة تقنية ومهنية، مشيرا إلى أن فلسفته عند تأسيس جامعة البلقاء التطبيقية وكليات المجتمع تختلف عمّا هو معمول به حاليا، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار تطبيقه بالشكل الحالي، أو حصر مسؤولية عقده بالجامعة في ظل وجود جامعات رسمية أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
موعد بدء تقديم طلبات البكالوريوس للناجحين في الامتحان التكميلي
-
سلطة إقليم البترا تؤكد دعم المبادرات الرياضية النوعية
-
ورشة لاعتماد خارطة طريق حول العقوبات البديلة
-
وزارة الثقافة تنظم ندوة الاحد المقبل بعنوان الطفيلة الهاشمية ودورها في بناء السردية الأردنية
-
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يرفض زيادة أيام عطلة القطاع العام
-
شراكة مجتمعية واسعة في زراعة 1000 شتلة ضمن مبادرة الحفاظ على البيئة في وادي رم
-
البدور: المرحلة الأولى لمركز الصحة الرقمي توفر 3.5 مليون دينار
-
استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن