الإثنين 2026-02-09 09:55 م

التعليم العالي: ندرس إلغاء امتحان الشامل

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الإثنين، 09-02-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إنّ الوزارة تدرس حاليا إلغاء امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) مع وضع بدائل عنه.

وبين الخطيب في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن الاردن من الدول القليلة في العالم التي تطبق نظام الامتحان الشامل في ظل وجود برامج دراسة تقنية ومهنية، مشيرا إلى أن فلسفته عند تأسيس جامعة البلقاء التطبيقية وكليات المجتمع تختلف عمّا هو معمول به حاليا، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار تطبيقه بالشكل الحالي، أو حصر مسؤولية عقده بالجامعة في ظل وجود جامعات رسمية أخرى.

وأشار الخطيب إلى أن المجلس يدرس حاليا عدة خيارات بديلة، من بينها اعتماد معدل الطالب النهائي في الكلية كأساس للقبول في مرحلة الماجستير، بحيث يُقبل الطالب وفق معدل البكالوريوس دون الخضوع لامتحان، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المعمول بها في بعض الجامعات خارج الأردن، وما يرتبط بها من مخاوف تتعلق بتضخيم معدلات الطلبة.

 
 


