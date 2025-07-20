التعليم العالي يقرر رفع الحدّ الادنى للقبول في تخصصات تكنولوجيا المعلومات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، "الموافقة على رفع الحدّ الأدنى لمعدّل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق في تخصصات كليّات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لمستوى درجة البكالوريوس اعتبارا من العام الجامعي (2026/ 2027)".



وحدد القرار معدّل (75%) في امتحان شهادة الثانوية العامة للالتحاق بتلك التخصصات، وبدء تطبيقه اعتبارا من بداية العام الجامعي (2026 /2027).

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