التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية:
* جامعة مؤتة
* جامعة آل البيت
* كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.
* جامعة الحسين بن طلال.
* جامعة الطفيلة التقنية.
* الجامعة الأردنية /فرع العقبة.
* جامعة العلوم الإسلامية العالمية
أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فيشمل هذا القرار الجامعات/الكليات التالية:
* كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، الكرك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.
* كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.
* تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
* كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.
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