التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

الوكيل الإخباري- اقر مجلس التعليم العالي الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 ملتزماً بالطاقات الاستيعابية للتخصصات.



وقال المجلس اليوم الخميس 38260 طالبا وطالبة سيتم قبولهم في مرحلة البكالوريوس، يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر، والمدارس ذات الظروف الخاصة، وحملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.



ولفت الى ان 8115 طالبا وطالبة سيتم قبولهم بمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الدراسي 2024-2025



كما أقر المجلس أيضا الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي "التنافسي" لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية، إضافة إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.

وبين الخطيب، أن تحديد هذه الأعداد تم بناء على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافة إلى العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة إذا كانت الأعداد ضمن الطاقات الاستيعابية والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيرا قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها أخيرا، ونصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50 بالمئة، والاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية التدريجية لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي "الطب وطب الأسنان" في الجامعات الأردنية الرسمية التي أعلن عنها المجلس العام الماضي، للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.



الى ذلك، أكد الخطيب أن التعديل على سياسة القبول الموحد شمل، إضافة الطلبة الوافدين لمظلة القبول الموحد عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني وتوحيد شروط القبول بين الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين والذي سيطبق اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المقبل.



من جهة اخرى، أوضح أن قبول الطلبة الأردنيين من ذوي الإعاقة في مرحلة البكالوريوس، طرأ عليه تعديل وذلك بهدف المنافسة على المقاعد المخصصة والاستفادة من نسبة الخصم الذي ينص عليه قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 17 لسنة 2020، وتم الالتزام بالبطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، للمنافسة على هذه المقاعد والاستفادة من نسبة الاستثناء للتجسير.



وأشار الى أنه اعتبارا من العام الحالي، سوف يتم منافسة الطلبة حملة الثانوية العامة العربية والأجنبية المعيدين لغايات رفع المعدل على نسبة الـ 5 بالمئة، أسوة بطلبة الثانوية العامة الأردنية المعيدين لغايات رفع المعدل، تحقيقًا للعدالة والمساواة بين جميع الطبلة، ولضمان ذلك طالبت الوزارة أن يوضع على شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية المعادلة، توضيح ما إذا كان هذا الطالب ناجح لأول مرة أو أعاد بعض المواد لأغراض رفع المعدل.



ورجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ارتفاع معدلات القبول في الطب البشري وطب الأسنان للعام الحالي، نظرًا لارتفاع معدل القبول التنافسي، وفقًا لخطة التخفيض التدريجي لمقاعد الطب وطب الاسنان الصادرة عن مجلس التعليم العالي.



وقال الخطيب، إنه في إطار توقعات الوزارة سوف يتم ارتفاع القبول التنافسي، لتخصصي الطب وطب الأسنان، مقارنة بالسنة الماضية لانخفاض عدد المقاعد المخصصة لها في الجامعات.

وكان مجلس التعليم العالي، قد بدأ بتطبيق خطة تخفيض تدريجية للمقاعد المخصصة، للطب البشري وطب الأسنان، حيث قرر المجلس قبول ألف طالب في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023-2024، في حين قرر المجلس قبول 300 طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع 100 طالب في كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الهاشمية.