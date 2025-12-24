التعليم العالي: 480 ألف طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية

وأظهر البيان أن عدد مؤسسات التعليم العالي في المملكة يشمل 10 جامعات رسمية، و18 جامعة خاصة، وجامعتين بقانون خاص، وجامعة إقليمية واحدة، إضافة إلى 10 كليات جامعية و42 كلية مجتمع. كما بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية 14,152 عضواً، بنسبة 59% ذكور و41% إناث، يتوزعون بين 60% في الجامعات الرسمية و40% في الجامعات الخاصة.
وبيّنت الوزارة أن غالبية الطلبة يدرسون في مرحلة البكالوريوس بنسبة 82.3%، يليها الدبلوم المتوسط (11%)، ثم الماجستير (4.5%)، والدبلوم العالي (1.2%)، والدكتوراه (1%). وعلى صعيد البرامج الأكاديمية، بلغ عدد التخصصات المطروحة 1322 تخصصاً في المؤسسات الرسمية، و899 في الخاصة، و209 في كليات المجتمع، إلى جانب استحداث 94 تخصصاً في الجامعات الرسمية و88 في الخاصة و19 في كليات المجتمع.
وفيما يتعلق بالطلبة الوافدين، أوضح البيان أن عددهم بلغ 55,410 طالباً وطالبة من 119 دولة، مشكلين 11.5% من إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، في مؤشر على جاذبية التعليم العالي في المملكة. كما أشارت الوزارة إلى اعترافها بـ 2971 مؤسسة تعليمية غير أردنية ضمن إطار تنظيم وضمان جودة مخرجات التعليم.
