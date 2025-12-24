التعليم العالي: 480 ألف طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان حول واقع قطاع التعليم العالي الأردني مطلع العام الجامعي 2025–2026، أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي بلغ 480,009 طلاب وطالبات، يتوزعون بواقع 60% في الجامعات والكليات الرسمية و40% في الجامعات والكليات الخاصة.

اضافة اعلان



وأظهر البيان أن عدد مؤسسات التعليم العالي في المملكة يشمل 10 جامعات رسمية، و18 جامعة خاصة، وجامعتين بقانون خاص، وجامعة إقليمية واحدة، إضافة إلى 10 كليات جامعية و42 كلية مجتمع. كما بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية 14,152 عضواً، بنسبة 59% ذكور و41% إناث، يتوزعون بين 60% في الجامعات الرسمية و40% في الجامعات الخاصة.



وبيّنت الوزارة أن غالبية الطلبة يدرسون في مرحلة البكالوريوس بنسبة 82.3%، يليها الدبلوم المتوسط (11%)، ثم الماجستير (4.5%)، والدبلوم العالي (1.2%)، والدكتوراه (1%). وعلى صعيد البرامج الأكاديمية، بلغ عدد التخصصات المطروحة 1322 تخصصاً في المؤسسات الرسمية، و899 في الخاصة، و209 في كليات المجتمع، إلى جانب استحداث 94 تخصصاً في الجامعات الرسمية و88 في الخاصة و19 في كليات المجتمع.