الأربعاء 2025-12-24 07:21 م

التعليم العالي: 480 ألف طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية

ل
أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 05:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان حول واقع قطاع التعليم العالي الأردني مطلع العام الجامعي 2025–2026، أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي بلغ 480,009 طلاب وطالبات، يتوزعون بواقع 60% في الجامعات والكليات الرسمية و40% في الجامعات والكليات الخاصة.

اضافة اعلان


وأظهر البيان أن عدد مؤسسات التعليم العالي في المملكة يشمل 10 جامعات رسمية، و18 جامعة خاصة، وجامعتين بقانون خاص، وجامعة إقليمية واحدة، إضافة إلى 10 كليات جامعية و42 كلية مجتمع. كما بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية 14,152 عضواً، بنسبة 59% ذكور و41% إناث، يتوزعون بين 60% في الجامعات الرسمية و40% في الجامعات الخاصة.


وبيّنت الوزارة أن غالبية الطلبة يدرسون في مرحلة البكالوريوس بنسبة 82.3%، يليها الدبلوم المتوسط (11%)، ثم الماجستير (4.5%)، والدبلوم العالي (1.2%)، والدكتوراه (1%). وعلى صعيد البرامج الأكاديمية، بلغ عدد التخصصات المطروحة 1322 تخصصاً في المؤسسات الرسمية، و899 في الخاصة، و209 في كليات المجتمع، إلى جانب استحداث 94 تخصصاً في الجامعات الرسمية و88 في الخاصة و19 في كليات المجتمع.


وفيما يتعلق بالطلبة الوافدين، أوضح البيان أن عددهم بلغ 55,410 طالباً وطالبة من 119 دولة، مشكلين 11.5% من إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، في مؤشر على جاذبية التعليم العالي في المملكة. كما أشارت الوزارة إلى اعترافها بـ 2971 مؤسسة تعليمية غير أردنية ضمن إطار تنظيم وضمان جودة مخرجات التعليم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

عربي ودولي مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

ل

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدّل

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

أخبار محلية موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

"سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

شؤون برلمانية "سياحة الأعيان والنواب" تبحثان التنسيق المشترك

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

ب

أخبار محلية اعتماد نماذج طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة في إقليم البترا

قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور

عربي ودولي قوات "تأسيس" تعلن السيطرة على مناطق في شمال دارفور



 






الأكثر مشاهدة