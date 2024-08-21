التعليم العالي: 520 طالباً من ماليزيا سيلتحقون بالجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء بأن 520 طالباً وطالبة من ماليزيا سيلتحقون بالجامعات الأردنية الرسمية والخاصة خلال العام الجامعي القادم 2024-2025.

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وقالت الوزارة أنها ومن خلال تواصلها مع الملحقية الثقافية الماليزية في السفارة الماليزية في عمان فقد أكدت الملحقية أن 417 طالباً وطالبة سيلتحقون بالجامعات الأردنية بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025 في حين سيلتحق 103 طالباً وطالبة بداية الفصل الثاني من العام الجامعي 2024-2025، علماً بأن هؤلاء الطلبة والطالبات سيتوزعون على ثمانية جامعات رسمية وخاصة وفي تخصصات اللغة العربية، الفقه وأصوله، أصول الدين، المصارف الإسلامية، الدراسات الإسلامية، قراءات قرآنية، الاقتصاد، كما سيلتحق طلبة في تخصصات الطب، وطب الأسنان والهندسة الميكانيكية.



وأضافت الوزارة أنها تبذل جهوداً جبارة للتواصل مع الملحقية الثقافية الماليزية في عمان لتذليل أية صعوبات يواجهها هؤلاء الطلبة والذين من المتوقع أن يبدأ وصولهم إلى المملكة خلال شهر أيلول القادم من العام الحالي 2024.



وتجدر الإشارة إلى أن وفداً رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة كان قد قام بزيارة لماليزيا في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2023، وقام بزيارة عدة ولايات ماليزية والتقى فيها مسؤولين عن ابتعاث الطلبة، علماً بأن هناك قرابة 1800 طالب وطالبة من ماليزيا يدرسون حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية.