التعليم العالي: 69547 طالبا تقدموا بطلبات للقبول الموحد

الوكيل الإخباري- أكد مدير القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم أمس الأربعاء الموافق 21-8-2024.

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