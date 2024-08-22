التعليم العالي: 69547 طالبا تقدموا بطلبات للقبول الموحد
الخميس، 22-08-2024
08:39 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/700446
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الوكيل الإخباري-
أكد مدير القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم أمس الأربعاء الموافق 21-8-2024.
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وبين الخطيب انه بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها (69547) طلباً منها (65726) طلب تم تسديد رسم طلب الالتحاق في حين أن هناك (3821) طالب لم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق، حيث قامت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال رسائل نصية لهم بأن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق هو تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 24-8-2024 وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.