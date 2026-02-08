التعليم العالي: 7 آلاف طالب جديد ضمن 60 ألف مستفيد من المنح والقروض

وأوضح الخطيب أن جميع الطلبة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية شملتهم المنح والقروض بنسبة 100%، كما تم شمول جميع الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، والذين لم يستفيدوا منها سابقا، بالمنح والقروض بنسبة 100%.
وأشار إلى أن الزيادة في المخصصات جاءت نتيجة عدة خطوات، أولها زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، ثم قرار مجلس الوزراء بتخصيص عوائد بيع كافة الأرقام المميزة التي تم بيعها بالمزاد العلني عبر إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ما وفر 5 ملايين دينار لصندوق دعم الطالب.
وأضاف الخطيب أن التوجيهات الملكية السامية خلال رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أسهمت أيضا في زيادة مخصصات الصندوق بمقدار 5 ملايين دينار إضافية، ليصل إجمالي المخصصات إلى 40 مليون دينار، وهو ما مكّن الوزارة من توسيع شريحة الطلبة المستفيدين.
وبين أن الزيادة هذا العام تمثلت في 7 آلاف طالب جديد، ليقفز العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من حوالي 53 ألف في العام الماضي إلى أكثر من 60341 طالبا وطالبة، نتيجة الإجراءات السابقة، مؤكدا أن الطلبة أنهوا عملية التقديم للاستفادة من المنح والقروض لهذا العام.
وأوضح الخطيب أن عدد الطلبة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بلغ 11918 طالبا وطالبة، حيث حصل كل طالب تتلقى أسرته المعونة الوطنية على 400 نقطة ضمن نظام النقاط المعتمد لتصنيف الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي.
كما أكد أن 7661 طالبا وطالبة مستفيدون من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ولم يستفيدوا منها سابقا لعدم استيفائهم الحد الأدنى للمعدل، وتم شمولهم بالمنح والقروض بنسبة 100% بعد مطابقة شروطهم مع معايير صندوق دعم الطالب الجامعي.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع الإجراءات مع شركائها لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين، مؤكدًا استمرار الرقابة والمتابعة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة وفق المعايير المعتمدة.
