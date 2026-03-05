التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، إنفوجرافيك جديدًا استعرضت فيه مسيرة إنجازات صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية، تحت عنوان "إنجاز وطني خلال الأعوام 2004-2025".

اضافة اعلان



وكشفت البيانات الصادرة عن الوزارة، أن العدد الإجمالي للطلبة الذين حصلوا فعلياً على منح كاملة، أو جزئية، أو قروض من الصندوق منذ تأسيسه في العام 2004 وحتى نهاية العام 2025، بلغ 747,430 طالبًا وطالبة.



وعلى صعيد التكلفة المالية، بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنح والقروض خلال الـ21 عامًا الماضية 687,458,263 دينارًا، غطت احتياجات مئات الآلاف من الطلبة في مختلف التخصصات.



وتوزع عدد المستفيدين بحسب نوع الدعم إلى 36,356 طالباً في المنح الكاملة، و272,121 طالباً في المنح الجزئية، فيما وصل عدد المستفيدين من القروض إلى 438,953 طالباً وطالبة.