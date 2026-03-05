التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي

وكشفت البيانات الصادرة عن الوزارة، أن العدد الإجمالي للطلبة الذين حصلوا فعلياً على منح كاملة، أو جزئية، أو قروض من الصندوق منذ تأسيسه في العام 2004 وحتى نهاية العام 2025، بلغ 747,430 طالبًا وطالبة.
وعلى صعيد التكلفة المالية، بلغت القيمة الإجمالية لهذه المنح والقروض خلال الـ21 عامًا الماضية 687,458,263 دينارًا، غطت احتياجات مئات الآلاف من الطلبة في مختلف التخصصات.
وتوزع عدد المستفيدين بحسب نوع الدعم إلى 36,356 طالباً في المنح الكاملة، و272,121 طالباً في المنح الجزئية، فيما وصل عدد المستفيدين من القروض إلى 438,953 طالباً وطالبة.
وتوزعت التكاليف المالية الإجمالية لتشمل 110,939,746 ديناراً للمنح الكاملة، و 232,311,714 ديناراً للمنح الجزئية، بينما وصلت قيمة القروض المقدمة للطلبة المستفيدين إلى 344,206,803 دنانير.
-
أخبار متعلقة
-
الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول
-
ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟
-
أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"
-
السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
الأمانة تخالف 163 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية
-
وزير الزراعة يتفقد مديريات الزراعة في جرش وعجلون ويؤكد تكثيف الرقابة على الثروة الحرجية
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية