الخميس 2026-01-29 02:24 م

"التكنولوجيا" تشارك بورشة "معززات ومعوقات الابتكار بقطاع الصناعات الغذائية"

ل
جانب من المشاركة
 
الخميس، 29-01-2026 12:38 م

الوكيل الإخباري- شاركت جامعة العلوم والتكنولوجيا، في ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (JEDCO) بعنوان "معززات ومعوقات الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

ومثل الجامعة في الورشة مركز التميز للمشروعات الإبداعية من خلال نائب مدير المركز الدكتورة وفاء طعان، إلى جانب الدكتور طه ربابعة من كلية الزراعة، حيث جاءت هذه المشاركة تأكيدا للدور المحوري الذي يضطلع به المركز في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البحث التطبيقي المرتبط بالقطاعات الإنتاجية الحيوية على رأسها قطاع الصناعات الغذائية.


وأكدت الدكتورة طعان حرص مركز التميز للمشروعات الإبداعية على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية الرائدة في مقدمتها مؤسسة JEDCO وغرفة صناعة عمان والجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بما يسهم بتهيئة بيئة داعمة للابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.


وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الرامية إلى تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية داعمة للتنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تمكين الابتكار ودعم المشروعات الإبداعية وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات السوق والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

 
 


