التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- يبثّ التلفزيون الأردني مقابلة خاصَّة أجراها مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، وذلك في تمام السَّاعة السَّادسة من مساء غدٍ الأحد.

اضافة اعلان