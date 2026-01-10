السبت 2026-01-10 10:15 م

التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

السبت، 10-01-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   يبثّ التلفزيون الأردني مقابلة خاصَّة أجراها مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، وذلك في تمام السَّاعة السَّادسة من مساء غدٍ الأحد.

وتتناول المقابلة مجمل الملفَّات الاقتصاديَّة والتنمويَّة والسِّياسيَّة المحليَّة، بالإضافة إلى تطوُّرات الأوضاع في المنطقة.

 
 


