التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

وتتناول المقابلة مجمل الملفَّات الاقتصاديَّة والتنمويَّة والسِّياسيَّة المحليَّة، بالإضافة إلى تطوُّرات الأوضاع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة
-
الصفدي يشارك الأحد بالملتقى الدبلوماسي الثامن بالبحرين
-
وزير العمل يشارك بندوة في إربد
-
مياهنا: تحديد سبب تغير نوعية المياه في الشميساني يستغرق أسابيع
-
محاضرة في إربد الأهلية حول الصحة البيئية
-
"مياه اليرموك" تطبق آلية الملصق الإشعاري
-
اتفاقية تعاون بين "جدارا" وجامعة قاصدي مرباح الجزائرية