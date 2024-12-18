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التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 18-12-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-    أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، القاضي ناصر خليف علي التل بتعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.

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وحضر مراسم أداء اليمين رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

 
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