التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، القاضي ناصر خليف علي التل بتعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.

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