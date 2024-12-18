التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
-
أخبار متعلقة
-
بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان
-
الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية
-
ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية
-
"اليرموك" تنظم حفل تكريم لمجموعة من السيدات المتميزات
-
محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء
-
مؤتمر "استخدامات الطاقة الذرية" يدعو لتعزيز التعاون العربي في العلوم النووية