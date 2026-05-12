الثلاثاء 2026-05-12 06:20 م

"التمريضي الأردني" يشارك فعاليات يوم التمريض العالمي 2026

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الثلاثاء، 12-05-2026 06:06 م

الوكيل الإخباري-   شارك المجلس التمريضي الأردني في عدد من الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في المستشفيات والكليات الجامعية في المملكة، بمناسبة يوم التمريض العالمي 2026، والذي يحتفى به هذا العام تحت شعار المجلس الدولي للتمريض: "ممرضونا.. مستقبلنا.. الممرضون المتمكنون ينقذون الأرواح"، تأكيدا على أهمية تمكين الكوادر التمريضية وتعزيز دورها الحيوي في تطوير الأنظمة الصحية وحماية صحة الأفراد والمجتمعات.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لـ"التمريضي الأردني"، أكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة أن ما يشهده التمريض الأردني من تطور وتقدم نوعي جاء بفضل الرؤية الملكية والدعم المتواصل من سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط، والتي قادت على مدى عقود مسيرة النهوض بمهنة التمريض في الأردن، ورسخت مكانتها بوصفها ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية "رجال الأعمال" تبحث تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "التمريضي الأردني" يشارك فعاليات يوم التمريض العالمي 2026

ل

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

f

عربي ودولي بوتين: مدى صاروخ سارمات يتجاوز 35 ألف كيلومتر.. لا مثيل له في العالم

ل

اقتصاد محلي مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

ا

أخبار محلية طالبة من "اليرموك" تفوز بجائزة القراءة الحرة على مستوى الجامعات الأردنية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 